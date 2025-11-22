私はアサミ（30）。とある都市に住む、年少男の子（リク）のママです。出産を機に仕事をやめ、今は育児に専念しています。息子は幼稚園に通っているのですが、お友だちのお家にお邪魔するということもちょくちょく増えてきました。今日も幼稚園が早く終わったので、仲よくしているママのお家に、わが家を含む3組の親子でお邪魔することになりました。このメンバーは息子がとくに親しくしているお友だちとそのママたちです。これま