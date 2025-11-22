こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で福岡女子大学3年「ももこ」です！BOSS E･ZO FUKUOKAのイベントホールで開催されている「うんこミュージアム FUKUOKA」を取材してきました！初めて知ったのは中学生の頃。実のところ、当時は「うんこ」という言葉に気後れしてしまい、行くのは一部のマニアックな人たちなのでは…と勝手に決めつけていました。それが取材の前後で考え方や見方がすっかりと変わってしまいました！会場に着くと