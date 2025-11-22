11月21日、新潟県長岡市の仏壇メーカーに設置された巨大な釜。これは“慈善釜”と言って生活に困っている人などを支援しようと寄付を募るもので、今年で44回目になります。【トーア浅野恭兵 副社長】「コメの値段が上がったり、物価高が叫ばれている世の中なので、支援が必要な方は多くいると思う」去年までの寄付金の総額は1600万円を超える慈善釜。設置は12月22日までで、集まった寄付金は長岡市社会福祉協