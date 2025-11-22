俳優の伊藤健太郎（28）が21日、自身のインスタグラムを更新。90歳の祖母と過ごすプライベートショットを公開した。【写真】「お若い」「めっちゃオシャレ」伊藤健太郎と90歳祖母の“顔出し”2ショット「久しぶりによりちゃんとお出かけ90歳元気すぎた。。」とつづり、“よりちゃん”と呼ぶ祖母との“顔出し”ショットを2枚アップ。ソファに座って肩を寄せあう伊藤と祖母の姿が写し出されている。祖母と過ごす穏やかな時間