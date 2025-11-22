米女子ゴルフツアー今季最終戦「ＣＭＥツアー選手権」２日目（２１日＝日本時間２２日、フロリダ州ネープルズのティブロンＧＣ＝パー７２）、３位から出た畑岡奈紗（２６＝アビームコンサルティング）は７バーディー、２ボギーの６７で回り、通算１０アンダーで３位をキープした。この日は前半だけで５つのバーディーを奪った。「前半から伸ばすことができてよかったと思う。いい位置で週末を迎えられるので、明日以降もしっか