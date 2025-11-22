東京スポーツ杯２歳Ｓの攻略POINT 【脚質】末脚が強みに！前走上がりをチェック ４角先頭の馬が［0・1・0・9］で逃げ切り勝ちがない。 逃げ粘る形で唯一好走の24年２着馬は、最速上がりの勝ち馬と０秒２差の上がり４位をマーク。 直線が長いコース形態もあるが、後半に速い脚を使えることが重要で、３着以内30頭中25頭が前走上がり最速か２位だった。 東京スポーツ杯２歳Ｓ過去10年のデータ