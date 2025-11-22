岐阜県可児市で22日、酒を飲んで運転したとして自称・県職員の男（29）が逮捕されました。 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・岐阜県職員の29歳の男です。 警察によりますと、男は22日午前1時45分ごろ、可児市広見の路上で酒気を帯びた状態で車を運転した疑いがもたれています。 男は、「お酒を飲んでいません」と容疑を否認しています。 パトロール中の警察官がふらついて走行する車を発見