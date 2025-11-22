Image: HARIO 昨日から始まったAmazonのブラックフライデー先行セール。ただいま、HARIOの耐熱ガラス保存容器が64％割引になっています！ HARIO(ハリオ) 耐熱ガラス製 保存容器 3個セット 1,195円 Amazonで見るPR …ついに、この時がきたのかもしれない。お家の保存容器総入れ替え！実は、私の今年の目標に「家にある保存容器を見直す」というのがあります