ソニー・インタラクティブエンタテインメント（以下、SIE）は11月12日、日本およびアジア地域で制作された新作の情報を届ける配信番組「State of Play 日本」のなかで、PlayStation 5の新モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」（以下、PS5・日本語版）を発表した。 （関連：【画像あり】大幅値下げで話題のPS5日本語版） 本稿では、直近の業界動向から、PS5・日本語版リリースの背景を読み