セーヌ川クルーズ船から望むエッフェル塔。これはもう文句なしに美しい......連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第153話とあることで、心の中に「重し」がのしかかったような気持ちのままパリに向かう。パリといえば、オシャレできらびやかな街というイメージを持つ人もいると思うが......。【写真】パリの路上に散らばるゴミ＊＊＊【ウッドストック】2024年10月下旬。沖縄で開催された国際学会に招待された。そ