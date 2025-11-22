札幌・豊平警察署は2025年11月21日、建造物侵入の疑いで住所・職業・名前が自称の無職の女（65）を現行犯逮捕しました。女は21日午後5時半過ぎ、札幌・豊平警察署敷地内に正当な理由がないのにも関わらず侵入した疑いが持たれています。警察によると交通指導から戻ってきた警察官が、豊平警察署西側の公用車などが止まっている駐車スペースにいる女を発見しました。関係者以外立ち入り禁止の場所だったため警察官が声を掛け