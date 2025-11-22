現地確認のため立ち入り制限区域内に向かう住民を乗せたバス＝22日午前、大分市佐賀関大分市佐賀関の大規模火災で、市職員と避難者は22日、住宅の焼損状況の現地確認を始めた。避難所からバスなどに乗り込み、いまだ立ち入りが規制されている区域内に順次、移動した。自宅の焼け跡などを見た人々から、落胆の声が上がった。市は同日、避難所の70代男性1人のインフルエンザ感染を確認したと明らかにした。感染予防対策として、無