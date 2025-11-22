ノア２１日の仙台大会で、黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」の杉浦貴（５５）、マサ北宮（４７）組が?悪の連係?でＧＨＣタッグ王者のハンク・ウォーカー（２７）＆タンク・レジャー（２６）を撃破。２週間前に失ったベルトを奪還した。８日の後楽園大会で同王座を失った杉浦、北宮組だが、１５日の大阪大会で丸藤正道、拳王組との次期挑戦者決定戦を制してダイレクトリマッチにたどりついた。だが、この日も