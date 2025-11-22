Ａぇ！ｇｒｏｕｐの正門良規が２２日、ＴＢＳ系「サタプラ」に生出演。草間リチャード敬太が２０日にグループを脱退したことにより、４人体制で活動していくことを報告した。正門は番組冒頭で「グループのことでお騒がせしております」と切り出すと、「このたび、Ａぇ！ｇｒｏｕｐ４人で活動していくことになりましたが、これまで以上にメンバー一層努力を重ねてみなさんに真摯に向き合っていきたいと思いますので、これからも