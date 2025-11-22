秋冬になると、つい黒やグレーを選びがち……。大人コーデにカラーアイテムを取り入れたいと思ったら、女性らしさが香る「ボルドーアイテム」をチェックしてみて。深みのある赤みカラーは大人の肌になじみやすく、上品さと華やかさを両立できそうです。重たく見えないのに落ち着きのある印象を目指せるアイテムを、【ハニーズ】から厳選してお届け。 深みのあるボルドーカラーで