メルセデス・ベンツ日本合同会社は、AMG GT 4ドアクーペの集大成として「Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ (ISG) Final Edition」と「GT 63 S E PERFORMANCE Final Edition」を発表し、2025年11月20日より全国で注文受付を開始した。 GT 53は、カーボンパーツや専用装備を多数備え、全国限定30台。GT 63 S E PERFORMANCEは、マットグリーンの特別色が採用され、わずか5台限定の希少モデルとなる。両車とも圧倒