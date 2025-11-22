テレビでもおなじみの料理愛好家・平野レミには、シャンソン歌手としての顔がある。２０代前半の頃、銀座にあった日本初のシャンソン喫茶「銀巴里」で歌い、レコードを４枚世に出した。その後はライブ活動から離れていたが、１２月３日に３５年ぶりとなるステージでの歌唱を披露する。大ヒットしたフライパン鍋「レミパン」をマイクに持ち替える意気込みに迫った。（堀北禎仁）キッチンを離れても、平野のマシンガントークは