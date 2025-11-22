女子プロゴルフで２０１５、１６年賞金女王に輝き、２０２３年日本ツアーを引退したイ・ボミがマカオを満喫する様子をアップした。２２日までに自身のインスタグラムを更新し「毎日楽しかった、マカオ」とつづる。ベアトップのミニワンピースで抜群スタイルを見せた。また、２０１９年に結婚した夫で俳優のイ・ワンと撮影した写真も披露した。フォロワーは「ぼみちゃん、モデルさんみたいにすてきですね」「ボミちゃん素敵で