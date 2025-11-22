広島の残留組は２１日、廿日市市の大野練習場で秋季キャンプを打ち上げた。末包昇大外野手（２９）は、打撃改造に着手。侍ジャパン合流前の小園海斗内野手（２５）にスイング軌道を教わるなど充実の時間を過ごした。５年目を迎える来季こそ、真の主砲として打線の中心に座る。バットやヘルメットなどの野球道具を車へと積み込む末包の表情には、充実感がにじんでいた。少人数で密度の高い練習こなし、打ち込みの量も十分。「た