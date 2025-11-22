広島の新井貴浩監督（４８）が２１日、秋季キャンプを総括した。「今までのキャンプで１番、たくさんの選手の成長を感じた」と充実感を前面に押し出した。昨年より４日多い日程で行われた今キャンプ。一方で参加選手は昨年の３８人から３１人に減らした。育成していく若手に優先順位をつけながら、限りある時間と設備を有望株に集中投資した。投手陣は１度のブルペン投球で２００球以上を投げ込む投手が続出し、指揮官は「例