タレント松嶋初音（38）が21日、インスタグラムを更新。マタニティーフォトを公開した。「マタニティフォトや家族写真はいつもおなじみの写真館、あかるい写真館にて撮影していただきました!」と報告し、3枚のマタニティーフォトを投稿。松嶋は大きなおなかを際立たせた、黒いタイトな洋服を着用。おなかを抱えて穏やかな表情を浮かべている。続けて「旦那さんのコントライブのフライヤーや毎年の家族写真もお願いしている池田さん