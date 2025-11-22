タレント、グラビアアイドルの沢地優佳（50）が21日、インスタグラムを更新。ドレス姿を投稿した。沢地は「蜜がいっぱいの小さなりんご美味しい果物その繊細さと緻密さに感動します天がくれた才能なのか努力なのか私は凡人だからただ努力あるのみ#赤いドレス」とつづり、赤いドレス姿を投稿。沢地は足を組んで椅子に腰かけており、黒いパンプスで抜群の脚線美を強調させている。この投稿にフォロワーからは「素敵な写真」