NHKの音楽番組『The Covers』による年末恒例のスペシャルイベント『The Covers 湘南フェス -The New Beginning-』が20日、神奈川県藤沢市にて公開収録され、その模様が2026年1月4日、11日にNHK BS／BSP4Kで2週連続オンエアされる。【ライブ写真多数】TUBEの白熱のステージ写真のほか、会場を熱狂に包んだ聖飢魔II、広瀬香美らゲストとの共演ショット第12弾となる今回のフェスは、“神奈川出身アーティストの名曲”をテーマに、