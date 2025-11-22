元HKT48の女優兒玉遥（29）が21日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、うつ病についてつづった。うつ病の経験を公表している兒玉は「“治ってないように見える”というコメントがありましたが、誤解を解くために少しだけ補足させてください」と前置きし「この病気は“完治”ではなく“寛解”という表現が正しくて、調子に波があるのもごく普通のことなんです」とうつ病について説明した。「私自身も、良い日もあれ