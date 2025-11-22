タレント鈴木奈々（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。貴重な生脚ショットを投稿した。「LUNAブラの撮影です」とし、愛用するランジェリー着用した撮影オフショットを公開。薄紫の下着にカーディガンを羽織ってイスに座り、鏡の前での自撮り姿。スラリと伸びた脚が際立ったが「生足を普段は絶対に出しません！スカート履かないし、もし履くとしたら絶対タイツ履く！基本パンツスタイルが多いです」とつづり、珍しさを強