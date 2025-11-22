カンテレ橋本和花子アナウンサーが21日までにインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。「27歳になりました。もう誕生日自体はうれしくない歳ですが、お祝いしてもらえるのは心から幸せです。メッセージをくださった方、ありがとうございました」と写真入りで伝えた。橋本アナは2021年（令3）入社。「旬感LIVEとれたてっ！」「newsランナー」などに出演中。