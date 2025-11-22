タレントの勝俣州和が２２日、レギュラーを務める俳優の松下奈緒と藤木直人がＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。松下は１１月２２日のこの日が「いい夫婦の日」と紹介した。これに勝俣は「僕、だって披露宴きょうでしたから。いい夫婦の日。たまたまです」と明かし「随分冷やかされましたね」と笑顔で振り返っていた。勝俣は２００２年