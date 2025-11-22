東京・赤坂のライブハウスの前で女性が刺され重傷を負った事件で、警視庁が自衛官の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。【映像】連行される大津容疑者の様子朝霞駐屯地所属の自衛官・大津陽一郎容疑者（43）は16日、港区赤坂のライブハウスの前で、刃物のようなもので知人の40代の女性の脇腹などを刺し殺害しようとした疑いがもたれています。女性は重傷を負いました。捜査関係者によりますと、大津容疑者は事件後に自転車で