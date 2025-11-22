◆第４２回マイルチャンピオンシップ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１１月２２日、栗東トレセンガイアフォース（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は約３年ぶりの勝利となった富士Ｓに続き、連勝でのＧ１初タイトルに挑む。最終調整は坂路でゆったりと６７秒４を出した。杉山晴調教師は「変わりないですね。順調です」と満足そうな様子。今回は最高の形で勢いをつけ、大一番へ臨ん