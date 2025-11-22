【ロンドン共同】英ロンドンの中央刑事裁判所は21日、収賄の罪に問われた反移民の右派ポピュリスト政党「リフォームUK」のウェールズ元代表の男に禁錮10年6月の判決を言い渡した。男はロシアのウクライナ侵攻が始まる2022年以前、ウクライナの親ロ派政治家から賄賂を受け取った見返りにメディアなどでロシア寄りの発言を繰り返していた。英メディアは、国内で勢いを増すリフォームUKのファラージ党首と被告が親しい関係にあっ