フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が21日にインスタグラムを更新。近影を投稿した。皆藤アナは「#尊い」とコメントし、競走馬クロフネの写真を手にしたショットを投稿した。皆藤アナはシースルー素材の涼しげなブラウスを着用し、笑顔を浮かべている。この投稿にフォロワーからは「愛ちゃんが尊い」「ほんと天使」「なんと言う美しさ」「愛ちゃん、セクシ〜」とコメントが寄せられている。