冬の食卓で活躍する白菜。鍋に、漬物に、炒め物に……と何かと便利な食材ですが、いざ使おうとすると表面に黒いポツポツがびっしり。思わず「これ、傷んでる……？」と捨ててしまいそうになる光景です。実はこの黒いポツポツの正体、カビでも傷みでもなく、ポリフェノールであり、食べても問題ないことをご存じでしたでしょうか？11月21日、農林水産省は公式Xを通じ「白菜に黒い斑点があっても捨てないでください！」と呼びか