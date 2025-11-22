NARSと前衛的クチュールを牽引するイリス・ヴァン・ヘルペンが手を組み、未知なる美の領域へ誘うホリデーコレクション「DAZZLING DIMENSION」が登場。常識を破り、個性を解放することをテーマに、まるで近未来のアートのようなデザインと色彩がラインナップしました。2025年11月21日（金）に数量限定で発売される全5アイテムは、圧巻の内容です♡ 未来の表情をつくるブラッシュパレット NARS エシ