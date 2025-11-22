高市総理大臣は、午後から南アフリカでのG20首脳会議に出席します。日中関係の緊張が高まる中、中国側と接触できるかが焦点です。「高市総理は、政府専用機の給油を含めた20時間以上の移動を経て、南アフリカを訪問します」（リポーター）【映像】出発前の高市総理大臣の様子南アフリカではG20の会合に出席するほか、インドのモディ首相らとの首脳会談を予定しています。一方で、出発に先立ち高市総理は、関係が悪化する中国