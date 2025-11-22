NBA屈指のビッグマンであるニックスのカール・アンソニー・タウンズ選手（30）が、ドジャース・山本由伸投手（27）の“激レア”カードを入手。オークションに出品し、7万2000ドル（約1126万円）で落札された。21日（日本時間22日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。タウンズは2015年のNBAドラフトで全体1位で指名され、翌16年に新人王を獲得。オールNBAに3度選出されるなどNBA屈指のスター選手として知られている。