今月１１日に結婚を発表した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香。愛犬の誕生日を報告した。２１日に自身のインスタグラムを更新し、「ＢｅＢｅｔａｎ４歳のお誕生日おめでとう」と、愛犬の誕生日を報告。「末っ子キャラ爆発。おもしろ担当べべです。おもちゃを一生投げてほしくてベッドにまで持ってきます。笑カメラを向けると眩（まぶ）しそうなしじみ目でこっちをみてくれます。笑