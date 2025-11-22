聴覚障害者の国際スポーツの祭典「デフリンピック東京大会」（読売新聞協賛）で、日本人として初めてテコンドー競技に出場する選手がいる。国立筑波技術大学４年の星野萌（２１）だ。キレのある足技が得意で、２２日に中野区立総合体育館（東京）で行われるプムセ（型）に挑む。開会式で選手宣誓の大役も果たした星野は「夢に向かって進む姿を通して、テコンドーの楽しさを伝えたい」と奮い立っている。（デジタル編集部・反保真