戦国小説『のぼうの城』『忍びの国』『村上海賊の娘』等で知られる和田竜が、12年ぶりに新作をリリースしました。その名も『最後の一色』。織田信長さえ認めた戦国最後の怪物武者・一色五郎（いっしき ごろう）が大暴れ。乱世を駆け抜けたその先に、どんな結末が待っているのでしょうか。今回はそんな一色五郎を紹介。小説『最後の一色』を楽しむ参考にどうぞ。戦国乱世を駆け抜けた一色五郎の生涯一色五郎と名乗る戦国武将は複数