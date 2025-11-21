「ビームス ジャパン（BEAMS JAPAN）」が、福岡県・太宰府に「ビームス ジャパン 太宰府」を出店する。九州初上陸となり、オープンは11月29日。【画像をもっと見る】ビームス ジャパンは、日本のモノ・コト・ヒトをキュレーションするショップとして2016年にスタート。新宿、渋谷、京都、日光といった全国9ヶ所に出店しており、太宰府が10店舗目となる。同店は、太宰府天満宮に続く参道近くに位置し、地元福岡の事業者と連携