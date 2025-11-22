¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿Íµ¤»ùÆ¸¾®Àâ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¤¯¤Þ¤Î¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¡õ¥­¥ã¥µ¥ê¥óÈÞÉ×ºÊ¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤ÎÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ë½ÐÀÊPeople¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î19Æü¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Æ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤¬¼çºÅ¤¹¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î»ñ¶â½¸¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼¼¤òÂåÉ½¤·