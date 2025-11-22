ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2025年11月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します！ セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ 投入時期：2025年11月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 2025年11月もセガプライズから『おさるのジョージ』のキュートなグッズが続々登場