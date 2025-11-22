ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、プレーンなシルエットで着回し力抜群な「バックリボン長袖Tシャツ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「おしゃれキャット マリー／アリエル」バックリボン長袖Tシャツ」 © Disney 価格：各2,290円（税込）サイズ：100、110、120、130、140素材：＜カットソー＞綿100％