17日から7泊10日間の日程で主要20カ国・地域（G20）首脳会議出席と中東3カ国訪問を進行中の李在明（イ・ジェミョン）大統領が20日（現地時間）、2カ国目の訪問国のエジプトで「『漢江（ハンガン）の奇跡』と呼ばれる大韓民国の超高速圧縮成長は中東の助けがなければ不可能な歴史的成就だった」とし「今は大韓民国がナイル川の奇跡に寄与する番」と述べた。この日、カイロ大学で演説し、李在明政権の最初の中東政策「シャイン（SHIN