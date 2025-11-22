あと一歩、届かなかった。【もっと読む】角界が懸念する史上初の「大関ゼロ危機」…安青錦の昇進にはかえって追い風に？結びの一番で2敗の横綱・大の里（25）と関脇・安青錦（21）がぶつかった九州場所13日目の22日。激しい攻防の末、軍配は横綱に上がった。過去の対戦成績は安青錦の0勝2敗。いずれも立ち合いで吹っ飛ばされ、何もさせてもらえなかった。それがこの日は何とか食らいつき、土俵際で逆転の上手投げを敢行。最