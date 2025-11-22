90年代に起きたお笑いブームで頭角を現していた坂道コロコロ。そのメンバーだったのがだんな松丘（松丘慎吾）さん、55歳。相方の不祥事でコンビ解散後は、フォークダンスDE成子坂の村田渚さんと鼻エンジンを結成。しかし、志半ばで村田渚さんの急逝。トラブル続きの中、現在は妻である赤プルさんと夫婦コンビで活動しながら、Uber Eatsの配達員もしている。今回はそんな松丘さんが赤プルさんと結婚に至るまでのエピソードや