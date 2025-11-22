日本の小説は世界でどのように評価されているのか。批評家の佐々木敦さんは「日本の小説は数多く翻訳されているが、そのなかでも特に人気なのが村上春樹だ。彼の小説は世界中でベストセラーとなり、ノーベル文学賞の最有力候補とも言われてきた。ただ、ここ数年で彼以上に人気な日本人小説家が出てきている」という――。※本稿は、佐々木敦『メイド・イン・ジャパン 日本文化を世界で売る方法』（集英社新書）の一部を再編集した