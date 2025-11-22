11月21日発売の『アップトゥボーイvol.357』の表紙に、乃木坂46・瀬戸口心月が登場している。【写真】メガネをかけたカーディガン×スカートSHOTも公開グループの最新シングル『ビリヤニ』で、同期の矢田萌華と共にダブルセンターに抜擢された6期生の瀬戸口。本誌では初となるソログラビアは巻頭20ページに掲載。“かわいい”に焦点を当てた超ロング仕様となっている。いろいろな可愛らしさを追求したグラビアに要注目だ。