先発薬と薬効成分が同じジェネリック医薬品の有効性や安全性に、問題はないのか。心臓血管外科医で、順天堂大学医学部特任教授の天野篤さんは「薬効成分は同じでも、製剤にかかわる基剤成分などでは、長期の試験を経ていないケースがあり、副作用を起こす危険性はある」という――。（第3回／全3回）※本稿は、天野篤『血管と心臓こう守れば健康寿命はもっと延ばせる』（講談社ビーシー／講談社）の一部を再編集したものです。&#