■名誉毀損容疑での“異例の逮捕”SNSを使ったニセ情報の拡散や特定の個人を攻撃する誹謗中傷がなくならない。ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略がこのSNSで、フェイスブック、X（旧ツイッター）、ライン、ユーチューブ、インスタグラム、ティックトックなどをひっくるめて指す。SNSの持つマイナスの側面が他者を深く傷付け、自殺に追い込むなど大きな社会問題となっている。「SNSの病理」である。かつてSNSが普及すれば