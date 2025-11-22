多部未華子が主演を務める「連続ドラマＷ シャドウワーク」(全5話) が、2025年11月23日(日)よりＷＯＷＯＷで放送・配信される。「連続ドラマWシャドウワーク」多部のインタビューはこちら 多部未華子がDV被害から逃れ、新たな人生を歩き出す主人公を演じる(C)佐野広実／講談社 (C)2025 WOWOW夫から激しい暴力を受けていた紀子(多部)は、命からがら逃げ出し、江ノ島にあるDV被害者用のシェルターに足を踏み入れることに。そこは昭